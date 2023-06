Médica de 27 anos morre de embolia pulmonar no interior do Acre

A médica Adriana Rodrigues Laurentino, de 27 anos, morreu em Brasiléia, no interior do Acre, de embolia pulmonar. Ela trabalhava em Camaçari, na Bahia.

Adriana tinha fraturado há 15 dias, por estar de atestado médico, decidiu viajar de Camaçari para a cidade natal, Brasiléia. A médica passou mal ainda no aeroporto, segundo informou a prima dela, Renata Lopes, ao g1.

"A família toda está no Acre, ela estava com o pé fraturado e não tinha como ficar dentro do apartamento, estava de atestado. A família se disponibilizou a mandar alguém ficar com ela, mas disse que vinha", disse.

Com o mal-estar, Adriana foi atendida pela equipe médica do aeroporto e seria encaminhada para um hospital, mas pediu para seguir viagem.

"Conversou com a médica e pediu para vir para o Acre, a médica acabou concordando, deu o laudo dela e ela seguiu o voo. Esse foi o erro", aponta Renata.

Médica matou a saudade dos parentes

Adriana desembarcou no sábado (24) e foi recebida pela família, aparentemente bem. À noite, no entanto, teve uma piora e foi hospitalizada.

"Oito horas da noite, mais ou menos, vim embora para casa e quando foi umas 9 horas, minha mãe me ligou pra eu correr pro hospital que ela estava sendo intubada. Ela morreu 11 horas da noite do sábado, foi muito rápido", conta a prima.

Renata ressalta que a médica conseguiu conversar a matar a saudade dos parentes. O velório foi realizado no domingo (25), com grande comoção dos familiares.

A Prefeitura de Brasiléia lamentou o falecimento da jovem. "Que Deus conforte a família e amigos neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos", disse a gestão.

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) e Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) também emitiram notas de pesar.