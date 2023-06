Mãe e filha são diagnosticadas com câncer em intervalo de 20 dias no Acre

Mãe e filha precisaram enfrentar um momento inesperado e desafiador juntas. Heliana e Emannuele Barbary, moradoras de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foram diagnosticadas com câncer em um intervalo de 20 anos.

A fonoaudióloga Heliana Barbary procurou atendimento médico após sentir cansaço e perceber inchaço na mama, segundo relatou ao portal g1.

Em 8 de março, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. "Nesse dia, começou a investigação no Hospital de Amor e a médica me alertou que iria fazer a biópsia porque realmente era um câncer de mama”, contou.

Após retornar de Rio Branco, ela se deparou com a filha Emannuele, de 18 anos, com uma tosse forte. A família procurou atendimento médico e a jovem foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin.

"Levei a um cirurgião no 29 [de março], e no mesmo dia ela entrou no centro cirúrgico para retirada do material para fazer a biópsia. O resultado foi um Hodgkin, que é o nome do tumor. Deu um linfoma de Hodgkin no mediastino", relembra a mãe.

Heliana escolheu não falar publicamente do próprio tratamento, para que as orações e mensagens positivas fossem dedicadas apenas à filha. “Quando eu vi minha filha recebendo a quimioterapia, naquela dor, pedi a Deus que aquilo fosse amenizado, que ela não sentisse dor, e que aquela dor viesse pra mim”, revelou.

Tratamento

Em meio aos diagnósticos semelhantes, Heliana e Emmanuele precisaram se apoiar. As duas seguem em tratamento. O tumor de Emmanuele está em redução, segundo Heliana.

Já o câncer da mãe teve metástase - formação de outros tumores a partir do câncer original - devido à demora no diagnóstico definitivo. Enfrentando a dupla tristeza, Emannuele ressalta que se apega a fé.

"Eu sempre procurei não me entregar a isso. Sempre fui uma pessoa de muita fé, e acredito no poder da união em orações”, expressou ao g1.

A família fez uma campanha de arrecadação para arcar com exames e medicamentos para a jovem, já que o câncer em questão é raro. O apoio das pessoas próximas é fundamental para que mãe e filha lidem com a situação.

"Só Deus mesmo para dar forças, discernimento, tem horas que eu paro, respiro, choro, peço a deus, me renovo, e continuo a batalha. Procuro sempre tirar um aprendizado disso tudo e ajudar outras pessoas, de repente. A gente sabe que tem os médicos, o tratamento, mas as correntes de oração ajudam muito", explica Heliana.