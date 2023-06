Caminhão tomba com mais de uma tonelada de maconha em frente a Batalhão da PM em MG; veja vídeo

Um caminhão com mais de uma tonelada de maconha tombou na noite deste domingo (25) em frente ao Batalhão da Polícia Militar (PM), em Juiz de Fora, Minas Gerais. As informações são do g1.

Ao todo, foram apreendidas 1.235 barras de maconha, cada uma com cerca de um quilo. A droga estava escondida em meio a uma carga de grama.

A Polícia Militar disse que o caminhão já era acompanhado por uma viatura desde o distrito de Penido, após atitude suspeita. Ao se deparar com um cerco em frente ao batalhão, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, o motorista perdeu o controle e tombou na pista.

Prisão em flagrante

Com o tombamento do veículo, as barras de maconha ficaram espalhadas pela avenida.

O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital com ferimentos leves. Posteriormente, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O veículo foi removido por um guincho.