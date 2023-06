Menino que acordou do coma após 16 dias terá alta nesta terça-feira (27)

O menino que comoveu a internet ao acordar de um coma e abraçar a mãe tem previsão de alta para esta terça-feira (27). Tayane Gandra, mãe de Guilherme Gandra Moura, 8, informou que o garoto está na unidade semi-intensiva de um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A equipe médica do Hospital Vitória sinalizou que a situação de Gui é estável. As informações são do jornal O Globo.

A internação, conforme Vanessa Barroso, coordenadora da UTI do Hospital Vitória, segue devido a medicamentos tomados durante o período hospitalizado.

"Só continua internado por conta do desmame da medicação que recebeu. A alta está bem próxima, prevista para amanhã (terça). Guilherme precisou ficar muito tempo com a prótese ventilatória por conta da pneumonia. Então, teve que receber doses mais altas de sedativos. Agora, a gente precisa fazer a diminuição", contou Barroso.

Gui tem 8 anos e sofre de epidermólise bolhosa - condição genética autoimune e rara que provoca ferimentos na pele. A internação se dava ao tratamento de uma pneumonia.

Cuidados em casa

Maria da Glória Neiva, diretora da pediatria do hospital, diz que Guilherme terá uma vida totalmente normal com o retorno para casa. Os pais da criança vão cuidar do acompanhamento de Gui. "Todo esse carinho é fantástico. Estamos emocionados e felizes com a recuperação dele", relata.

A diretora ainda assegura que as condições são favoráveis para o seguimento do tratamento, contudo, o garoto irá precisar de acompanhamento com nutricionista, pediatra, dermatologista e fazer fisioterapia.

Devido à condição de pele, Guilherme precisará de cuidados com o que come e com hidratação. Tayane, mãe do garoto, se formou em nutrição para poder auxiliar na alimentação do filho.

A pediatra Vanessa Barroso explica que embora precise de cuidados, Guilherme pode seguir tendo uma vida normal. "Ele, de fato, precisa de muita hidratação na pele, mas pode frequentar normalmente espaços ao ar livre. E um cuidadozinho extra é com esportes de muito atrito, que podem fazer lesões, porque sua pele é mais sensível. Dizemos que ele pode fazer tudo, mas com mais cuidado. E estar sempre bem nutrido", detalha.

Reencontro com a mãe

O vídeo já acumula mais de 90 milhões de visualizações no Tiktok. Tayane atingiu a marca de um milhão de seguidores na plataforma e cerca de 300 mil no Instagram.

"Foram 16 dias sem sair de perto de você, e no único dia que mamãe vai dormir em casa você resolve acordar do seu soninho reparador”, escreveu a mãe à época da publicação, em 22 de junho.

Guilherme já enfrentou 23 internações e oito cirurgias. No domingo (25), a mãe contou que o garoto acordou disposto e cedo.