Pescador captura atum com mais de 160 kg no Rio de Janeiro: 'sensação única'

Um pescador e comerciante de Minas Gerais pescou um peixe, da espécie atum, de 160 quilos e 290 gramas. A captura efetuada por Rodrigo Sales, de 43 anos, ocorreu na última sexta-feira (23). O pescado "gigante" foi capturado na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro.

"É uma sensação única! Para quem é amante da pesca não tem nem explicação! Foi uma emoção indescritível, participar pela primeira vez de uma pesca dessa e conquistar um troféu como esse", disse Rodrigo ao g1.

Rodrigo saiu de Juiz de Fora, interior de Minas, até Niterói, na Região Metropolitana do Rio Essa foi a primeira vez que ele participou da expedição organizada pela empresa Golden Rei. O pescador investiu R$ 11 mil em equipamentos para participar da embarcação.

Pesca do atum

O homem tem cerca de nove anos de experiência em pesca, contudo, precisou de preparo para arrematar o animal.

"Eu não conseguia arrastar ele para cima, parecia uma âncora ou algo desse tipo, muito pesado, que não sai do lugar. Por três vezes eu trouxe ele perto do barco e ele afundou a mais de 200 metros, mas consegui com ajuda da equipe arrastar ela para dentro do barco"

Além do atum, o comerciante conseguiu pescar outros 30 peixes menores, com média entre 10 e 30 quilos. Ele contou que distribuiu os pescados para parte dos funcionários, familiares e venderá o restante para pagar o custo da expedição.