Primeira pergunta de menino que acordou do coma foi 'cadê meu celular?'

Guilherme Gandra Moura, de 8 anos de idade, que despertou de um coma após 16 dias, encheu a família de perguntas ao acordar. "A primeira coisa que perguntei, foi: cadê meu celular?", lembrou o menino. E, depois: "Cadê minha mãe?".

O vídeo do reencontro entre mãe e filho viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram a chegada apressada e emocionada da mãe, Tayane Gandra, ao quarto do filho, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (21). Assista:

Guilherme nasceu com epidermólise bolhosa, uma condição genética autoimune e rara que provoca ferimentos na pele. A doença não é contagiosa e não tem cura. "Quando cheguei perto, que ele estava de olho aberto, emocionado, me chamando, 'mamãe', passou um filme na minha cabeça. De tudo o que passei com ele até o dia de ele acordar", disse Tayane ao programa 'Fantástico', da Rede Globo.

Internações e cirurgias

Em seus oito anos de vida, Guilherme já enfrentou 23 internações e oito cirurgias, segundo O Globo.

Desta vez, devido a uma pneumonia, o menino teve de ser intubado, momento em que entrou em coma. A recuperação dele tem surpreendido a equipe médica e a previsão de alta já é para esta terça-feira (27).

Nesse domingo (25), segundo a mãe, ele acordou cedo e disposto. "Está passando o tempo jogando. Ontem foi movimentado, o dia que ele ficou mais tempo acordado, só dormiu à noite e bem. Os sedativos estão saindo do corpo dele de uma forma extraordinária. Era para ele ter dormido umas três vezes neste sábado e não dormiu hora nenhuma. Ele está fazendo desmame dos sedativos. Os médicos estão tirando gradativamente para ele não ter crise de abstinência", explicou ela ao Globo.

Reencontro

O vídeo do reencontro entre mãe e filho, filmado pelo pai, teve mais de 90 milhões de visualizações só no TikTok.