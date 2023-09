Globo vai à Justiça contra site de pirataria em transmissão de novelas

A Rede Globo entrou na Justiça para conseguir retirar do ar uma plataforma online que disponibiliza, de forma ilegal, uma série de novelas da emissora. Segundo apuração do site F5, da Folha de S.Paulo, a empresa pede que a página Carol Novelas, que cobra R$ 220 para usuários terem acesso a mais de 500 produtos audiovisuais, seja retirada do ar imediatamente. O grupo de comunicação também busca uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil.

Ainda de acordo com o F5, a página é liderada por Leandro da Silva Evangelista, alvo da ação, e considerada o maior site pirata de novelas do Brasil. A plataforma disponibiliza até mesmo novelas raras da Globo, além de produções de outras emissoras brasileiras e estrangeiras.

Assuntos relacionados

Para ter acesso ao acervo da Carol Novelas, os usuários precisam desembolsar um pagamento único de R$ 220. Os arquivos são disponibilizados por meio de um serviço de armazenamento em nuvem.

Os advogados da Globo ressaltam que o conteúdo disponibilizado por Evangelista fere a legislação de direitos autorais, e que a distribuição e venda de novelas de forma ilegal configura "concorrência desleal". A ação corre conjuntamente na 8ª Vara Cível e na 1ª Vara Empresarial do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).