Ex-BBB Flay desabafa nas redes sociais e acusa do ex-noivo de maus-tratos: "pior que lixo"

A cantora e ex-BBB Flay usou as rede sociais, na noite deste sábado (16), para fazer um longo desabafo e acusar seu ex-noivo, Pedro Maia Leonel, de maus-tratos. O casal colocou um ponto final no noivado recentemente.

A artista disse ter sido humilhada pelo ex-companheiro: "Humilha, fere, trata pior que lixo, maltrata, enquanto a gente só dedica amor e luta pela família. Tentei resolver tudo com respeito. Fica com outras dois dias depois do fim, enquanto sabe que a gente está sofrendo em casa por abrir mão, sem querer, de alguém, amando, por não suportar mais ser maltratada e sempre perdoar”, escreveu.

“(Ele) sai seguindo um monte de mina, xinga, ofende, desrespeita, diz que vai pegar todas as minhas amigas e ainda tem coragem de ir pra net pagar de que a errada sou eu por decidir seguir com a vida", continuou a cantora.

Flay ainda reforçou que foi maltratada e, por isso, o relacionamento chegou ao fim. Ela disse ainda que ninguém pode pintá-la de "errada" por fazer as mesmas coisas que o ex está fazendo. A artista acrescentou que tentou de todas as formas manter o relacionamento.

“Fiz de tudo pra preservar as boas lembranças e um bom relacionamento mesmo depois do fim, pelo meu filho e em consideração a todo o amor que dediquei a uma pessoa que não existe mais faz tempo. Sempre fui respeitosa, ao mesmo tempo que era desrespeitada”, disse.

“Lutei pela minha relação e não me envergonho disso, pois meu amor nunca foi falso, mas é o seguinte… Chorei muito mesmo, tive infinitas crises de ansiedade, pedi ajuda e fui desprezada, mas decidi viver, mesmo muito ferida. Não posso desistir da minha felicidade e do meu filho”, concluiu.

Por fim, a ex-BBB ainda sugeriu que outras mulheres que também são maltratadas tomem a mesma atitude. Flay também pediu para não comentar mais o episódio do término.

“Não acredito que dediquei os últimos 3 anos da minha vida pra terminar dessa forma. Já basta tudo o que passei. É muito injusto. Então, esse assunto encerra aqui. Estou tentando seguir a minha vida depois dessa decepção, da qual saio completamente destruída. Então, por favor, não toquem mais nesse assunto comigo. Tenho vergonha de estar passando por isso mesmo sabendo que a errada não fui eu”, encerrou.