Como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB 22? Confira detalhes

A noite desta quinta-feira (17) abre a semana do BBB 22 com prova do líder. Após a decisão, serão definidos os integrantes que irão para o VIP ou à Xepa.

Na sexta-feira (18), o Big Fone tocará ao vivo no programa e, quem atender, deverá indicar alguém imediatamente ao paredão.

A prova do anjo será realizada no sábado (19) e o vencedor poderá garantir imunidade no paredão a um jogador. Além disso, a pessoa que for o anjo, também indicará os monstros da semana.

Já no domingo (20), acontecerá a formação do paredão triplo, na qual o anjo irá imunizar um participante e o líder indicará outro.

Na votação, a casa será dividida em três grupos, casa grupo irá indicar uma pessoa em consenso de um dos dois grupos. Após a formação inicial do paredão, será realizado um bate-volta.

Cronograma da semana