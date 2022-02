Saiba trauma que impede Jade de dançar no BBB 22

Jade Picon ficou de fora de uma atividade promocional na manhã desta quinta-feira (17) no BBB 22, com a justificativa de não estar passando bem. A dinâmica envolveu uma aula de dança, e não demorou muito para que os fãs apontassem outra situação. As informações são do Uol.

O real motivo seria um trauma enfrentado pela influencer desde 2020, quando ela recebeu uma onda de ataques e críticas on-line após publicar um vídeo dançando no TikTok.

Ela fez a popular coreografia da música "Savage", de Megan Thee Stallion e foi muito zombada, ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter. A própria sister relatou o fato no começo do BBB 22.

"Eu não danço, tô de boa. Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok e entrei nos trending topics do Twitter [...] e fiquei traumatizada. Falei: 'Nunca mais na minha vida esta merda", disse.

No Twitter, os assessores da influencer justificaram que, na época do vídeo, a sister foi assunto nas redes "por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar".

Jade não participou da ação da dança por não se sentir confortável em dançar e não estar muito bem. Quem acompanha sabe que Jade já foi alvo de muitos comentários maldosos por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar. pic.twitter.com/arg4F1oZQw — Jade Picon🌪 (@jadepicon) February 17, 2022

Nas festas da casa, Jade não costuma se jogar na pista mas, na última quarta (16), durante a festa especial para ela, líder da semana, arriscou alguns passos.