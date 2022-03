Quem ganhou a prova do anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje no BBB 22

Os confinados do Big Brother Brasil (BBB) 22 participaram da Prova do Anjo TikTok Game Show, na tarde deste sábado (12). A disputa foi um quiz com perguntas e respostas com base em vídeos da rede social. Os brothers Arthur Aguiar e Paulo André foram os finalistas da prova que consagrou Arthur, mais uma vez, o anjo da semana.

Essa é a 3ª vez que o ator é anjo no reality show, sendo a segunda vez consecutíva.

Todos participaram da prova menos Lucas que é o líder da semana. A casa foi dividida em dois grupos, com os brothers escolhendo os coletes aleatoriamente com os números equivalentes à ordem que participariam da disputa.

Castigo do Monstro

O anjo Arthur escolheu Eliezer e Vinicius para cumprir o Castigo do Monstro desta semana, que é o Monstro Melancia. Eles terão que carregar a fruta por todo lugar da casa.

A mensagem do castigo diz o seguinte: "Monstro Melancia. Vocês querem aparecer ainda mais no BBB 22? Nem precisam colocar a melancia no pescoço. Basta carregá-la o tempo todo pela casa. É isso que os castigados deverão fazer. Não poderão largar a melancia de jeito nenhum. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa".

Dinâmica da prova

"TikTok Game Show! É um quiz com perguntas e respostas em cima de vídeos de TikTok. São duas chaves, de seis jogadores. Em cada chave, o primeiro jogador a fazer 3 pontos avança para a final. Em caso de empate, como a gente faz sempre, rodada extra com os empatados. Todos os vídeos foram postados depois que vocês já estavam na casa. Então é novidade para todo mundo. Vamos lá? Todos prontos? Vai aparecer um vídeo, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão ter que responder como múltipla escolha ou verdadeiro e falso", explicou Tadeu Schmidt.

Na primeira rodada da prova, participaram Pedro Scooby, Eliezer, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eslovênia e Vinicius. Na segunda rodada ficou Gustavo, Linn da Quebrada, Laís, Jessilane, Paulo André e Natália.

Primeira rodada:

1ª pergunta: Todos acertam

2ª pergunta: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eslovênia e Vinicius acertam

3ª pergunta: Ninguém acerta

4ª pergunta: Pedro Scooby, Eliezer, Arthur Aguiar e Eslovênia

Com três pontos, apenas Arthur Aguiar e Eslovênia seguem na disputa pelo colar do Anjo.

5ª pergunta: Arthur Aguiar troca a resposta no último momento, e os dois erram. Ambos seguem na disputa.

6ª pergunta: Arthur Aguiar acerta e segue para a final da Prova do Anjo.

Segunda rodada:

1ª Pergunta: Gustavo, Linn da Quebrada, Jessilane, Paulo André e Natália acertaram.

2ª Pergunta: Apenas Linn da Quebrada acertou.

3ª Pergunta: Gustavo e Paulo André acertaram.

4ª Pergunta: Todos erraram.

5ª Pergunta: Gustavo, Linn da Quebrada, Laís, Jessilane e Paulo André acertaram.

Com 3 pontos, Gustavo, Linn da Quebrada e Paulo André disputam um lugar na final da prova. Em seguida, o curitibano erra e a vaga da final fica entre Linn da Quebrada e Paulo André. Por fim, o atleta acertou a pergunta desempate e se tornou o segundo finalista da Prova do Anjo.

Rodada final:

1ª Pergunta: Os os dois acertaram.

2ª Pergunta: Os dois acertaram novamente.

3ª Pergunta: Arthur acertou e é o novo Anjo da semana!