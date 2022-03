Paulo André se revolta com sorteio do líder após ficar 24h em pé na prova de resistência no BBB

Após quase 24 horas participando da prova de resistência do BBB, Paulo André não escondeu sua insatisfação com a dinâmica que definiu através de sorteio quem seria o novo líder da semana.

Além dele, Lucas e Natália foram os únicos participantes a permanecerem na disputa até o final. Como já havia sido informado para os telespectadores, a decisão seria feita na sorte caso a prova ainda estivesse acontecendo na edição do programa da sexta-feira (11).

Os brothers, no entanto, não sabiam da possibilidade da decisão por sorteio, o que deixou Paulo André revoltado, instantes depois de Lucas ter sido o sorteado como o novo líder da semana.

"Fiquei 24 horas inteiro para não ganhar o bagulho. Pô, qual é, mano? Estou muito inteiro. Se botassem 48 horas, eu ficava mais 48 horas. Porr*, sortear? Sacanagem demais! Sorteio é fod*", disparou o atletla ao voltar para casa.

Ao fim do sorteio, os três finalistas e Lina - que havia deixado a prova poucos minutos antes de ser interrompida - ganharam R$ 20 mil em compras no site do patrocinador.