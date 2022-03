Quem é o Líder da semana do BBB? Veja como nome foi decidido

Após 23h51 minutos da prova de resistência, Lucas ganhou a liderança da oitava semana do BBB 22. A determinação ocorreu por meio de um sorteio realizado pelo Eliezer, brother vetado da prova.

Paulo André, Lucas e Natália foram os últimos participantes na prova. Os três receberam o prêmio de 20 mil reais das americanas. No entanto, como a dinâmica precisou ser finalizada, a decisão foi definida na sorte. PA foi o primeiro eliminado, seguido de Natália.

Na programa de quinta-feira (10), o apresentador Tadeu Schmidt já havia explicado que finalizariam a prova caso começasse o programa de hoje (11) e ainda restassem participantes.

Além dos finalistas na competição, Tadeu afirmou que Lina também recebeu 20 mil reais das Lojas Americanas pelo esforço de ter ficado na prova quase até o final.

VIP e Xepa da semana

Como líder, Lucas decidiu o VIP da semana, podendo entregar cinco pulseiras. O resto dos participantes ficou na Xepa.

VIP

Lucas

Eslô

Nat

Lina

Jessi

Xepa

Todos os outros participantes.

Ordem de saída

Pedro Scooby (1º eliminado)

Vyni (2º eliminado)

Gustavo (3º eliminado)

Jessilane (4ª eliminada)

Eslovênia (5ª eliminada)

Laís (6º eliminada)

Douglas (7º eliminado)

Arthur Aguiar (8º eliminado)

Linn da Quebrada (9ª eliminada)

Paulo André (10º eliminado)

Natália (11ª eliminada)

Lucas (Líder)

Pedro Scooby desistiu porque estava com vontade de ir ao banheiro. O surfista ficou no provódromo durante cinco horas."Gente, o que faz quando quer sair? Grita 'quero sair'?", questiona o brother."Só fala: 'quero sair'", orienta "Vou meter o pé. Eu quero sair. Eu preciso ir ao banheiro muito", anuncia com as mãos para o alto.

Vyni foi o segundo eliminado dinâmica pouco após ele completar 7 horas de duração. Quase uma hora depois, o curitibano Gustavo também desistiu da prova.

Após mais de 10 horas de prova do líder, Jessilane decidiu deixar a disputa. "Quero sair. Eu vou embora", avisou a sister.

A pernambucana Eslovênia foi a quinta eliminada, ela aguentou a dinâmica por 13 horas.

A médica Laís foi a sexta eliminada. Após desistir da prova, ela sentou no gramado e disse: "PA está muito bem. Eu só desisti porque vi que ele estava muito bem. Eu falei para ele".

Douglas Silva foi o sétimo eliminado, pois dormiu em pé. Ele foi retirado da dinâmica com o auxílio dos dummies e agradeceu aos colegas de confinamento.

O ator Arthur Aguiar desistiu depois de mais de 20 horas de prova porque estava com vontade de ir ao banheiro.

Já Lina foi a nona eliminada. A artista desistiu da prova após mais de 23 horas e 38 minutos, durante o programa ao vivo.

Formação do paredão

Durante a formação de paredão, o anjo imunizará um participante e, logo em seguida, o líder indicará um brother para a berlinda.

Conforme o cronograma da semana, Eliezer, o vetado da prova do líder, poderá indicar uma pessoa para o paredão, sem ser o Scooby. A pessoa indicada pelo vetado dará um contragolpe.

Por fim, a casa ainda votará no confessionário. Assim, os participantes indicados participarão do Bate e Volta, menos o selecionado pelo líder.