Veja o cronograma dessa semana no BBB 22

A noite desta quinta-feira (10) abre a oitava semana do BBB 22 com prova do líder. Após a decisão, serão definidos os integrantes que irão para o VIP ou à Xepa.

Nesta semana, 12 participantes irão para a prova do líder, tendo o poder de veto da ex-liderança Pedro Scooby. O surfista decidiu vetar o Eliezer.

A prova do anjo será realizada no sábado (12), enquanto a formação do paredão da oitava semana acontecerá no domingo (13).

Formação de Paredão

Durante a formação de paredão, o anjo imunizará um participante e, logo em seguida, o líder indicará um brother para a berlinda.

Nesta semana, Eliezer, o vetado da prova do líder, poderá indicar uma pessoa para o paredão, sem ser o Scooby. A pessoa indicada pelo vetado dará um contragolpe.

Por fim, a casa ainda votará no confessionário. Assim, os participantes indicados participarão do Bate e Volta, menos o selecionado pelo líder.

Cronograma da semana