Como será a Prova do Líder hoje? Boninho adianta dinâmica desta quinta no BBB

Boninho mandou avisar que a prova do líder de hoje do Big Brother Brasil (BBB) 22 será de... Resistência. O chefão do BBB fez o anúncio no início da noite desta quinta-feira (10), no seu Instagram, ao lado do diretor-geral do programa, Rodrigo Dourado.

Na legenda da publicação, Boninho informou que "está tudo pronto para uma semana quente e prova de resistência como vocês pediram". "Cheguei no Rio pra quê? Para decidir o que vai acontecer na semana. Dourado, tudo certo?", questionou Boninho. "Ficou bom ein. Gostei!", confirma Dourado, "Tadinho deles! A prova hoje é o que?", pergunta Boninho ao diretor-geral, então Dourado responde: "Resistência".

Que horas começa o BBB hoje?

Na edição de hoje, o público irá conferir a prova do líder. A produção do reality show ainda não divulgou mais detalhes da competição.

O BBB 22 será exibido nesta quinta às 22h35 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".