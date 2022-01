Arthur Aguiar e Douglas Silva ganham a Prova da Imunidade no BBB 22

Arthur Aguiar e Douglas Silva venceram a Prova de Imunidade do grupo Camarote na noite desta quinta-feira (20) no Big Brother Brasil (BBB) 22. A dupla garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil e ainda ganhou R$ 10 mil cada.

Disputa foi acirrada com Linn da Quebrada e Tiago Abravanel. A dinâmica foi patrocinada pelo PicPay. Cada dupla de camarote tinha de alternar jogadas de dado em um tabuleiro que tinha vários espaços "com PicPay" e 'sem PicPay".

Legenda: Douglas acertou o último arremesso e garantiu a imunidade para ele e Arthur Foto: Reprodução

Ganhavam os jogadores que ao final da prova tivessem mais pontos "com PicPay"