Jaqueta do Arthur Aguiar: conheça designer que fez peça do brother

Arthur Aguiar escolheu um look especial para a grande final do BBB 22. O ator revelou que o figurino tem um valor sentimental importante sobre sua evolução pessoal. O artista contou, durante a edição do programa da última segunda-feira (25), como aconteceu a escolha do look.

"Eu disse: 'vamos fazer o seguinte, eu vou manter a mesma base e vou mudar só a jaqueta'. Eu mantive a base, que é como se fosse a minha essência e ela não vai mudar. Então, eu mantenho a base com calça jeans, o mesmo tênis, blusa branca e eu mudo a jaqueta. É como se fosse uma evolução, uma jaqueta mais elaborada. Eu entro de uma maneira e saio de uma maneira mais evoluída. Todos os brilhos representam os meus pontos de luz (fãs)", explicou.

Além da peça da final, a jaqueta que Arthur usou durante os 7 paredões que enfrentou fez sucesso entre os internautas. Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, a peça jeans é da marca carioca Erika Facuri e custou ao ator R$ 1.025.

A profissional explicou que todos os looks que Arthur levou na mala para o BBB 22 seguem a proposta de peças cotidianas, com um ar diferencial mais fashionista.

