Maíra Cardi é condenada a nove meses de detenção por xingar nutrólogo

A influenciadora Maíra Cardi foi condenada a cumprir 9 meses de detenção por xingar o nutrólogo Bruno Cosme, conforme decisão em primeiro grau do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A ex-mulher do ator Arthur Aguiar ainda pode recorrer em liberdade enquanto o processo estiver acontecendo, segundo o portal Extra.

A confusão aconteceu após Maíra "promover" e incentivar um jejum de cinco dias aos quase 9 milhões de seguidores que possui nas redes sociais, mesmo não sendo formada ou tendo especialidade em nutrição. Diante disso, Bruno criticou a atitude da influenciadora e reforçou a importância de acompanhamento médico.

"Eu já vi muita barbaridade em redes sociais, mas essa superou todas. Quanta irresponsabilidade, senhora. Fico impressionado com o quanto as pessoas dão audiência para essas insanidades", escreveu. Ainda acrescentou que recomendação era um "desserviço".

Bruno Cosme Nutrólogo "Uma pessoa com 6 milhões de seguidores influencia um monte de gente a fazer um jejum de cinco dias? Que desserviço. Jamais façam qualquer tipo de jejum sem orientação médica, e um jejum de cinco dias com nenhum tipo de orientação".

Em resposta ao comentário de Bruno, Maíra publicou um xingamento: "um doutor de m*, chamado Bruno alguma coisa, falando mal do jejum e falando m* ainda. Ô, fulano, você tem que se aprofundar melhor. A gente fez uma live de uma hora e meia, com um profissional que estuda de verdade, não é igual a você, que fica aí sentado atrás querendo ganhar like e não estuda cacete nenhum".

Vitória na Justiça

Nas redes sociais, ele compartilhou a vitória na justiça contra Maíra Cardi. "Ela foi condenada na esfera penal pelo crime de difamação contra mim, tendo sido imputada uma pena de 9 meses de detenção", detalhou.

Bruno Cosme Nutrólogo "Essa foi uma importante decisão que não mostra que nós, profissionais de saúde, não devemos nos abster de alertar a população dos males que orientações leigas podem trazer para a saúde das pessoas".

No comunicado oficial, Bruno também agradeceu aos advogados de defesa. “Justiça feita”, disse.

Legenda: Nutrólogo compartilhou a vitória no processo contra Maíra Cardi Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de ter ganhado essa ação, Bruno ainda aguarda o resultado de outra, em que pediu reparação por danos morais. Essa última ainda tramita pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e não tem previsão de desfecho. O nutrólogo aguarda um resultado positivo.

Maíra ainda não se pronunciou sobre o caso.