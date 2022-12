Arthur Aguiar e Maíra Cardi viajam juntos e tentam reconciliação, diz colunista

O ex-BBB Arthur Aguiar e a influenciadora Maíra Cardi estão tentando reconciliação em uma viagem no Navio Gloob, após anunciarem separação em outubro deste ano. O casal está com a filha, Sophia, na embarcação nesta segunda-feira (12), segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em OFF.

Uma amiga dos dois revelou ainda que o casal já está junto de novo, mas vive em casas diferentes. A diferença de idade entre eles, com Maíra sendo seis anos mais velha de Arthur, seria um problema para a influenciadora, que dá dicas alimentares.

Em outubro deste ano, Maíra Cardi anunciou o término do relacionamento com Arthur Aguiar. O anúncio foi feito no seu Instagram, sem explicações. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu.

Flagrados juntos

No dia 15 de novembro, o casal foi flagrado no momento do café da manhã no Hotel Braston, em São Paulo. No entanto, María negou que eles tivessem reatado.

“Saiu num site de fofoca falando que estamos de volta. Não é isso. É um curso pra vida, pra família, pra base familiar. Não é pra reconstruir não, muito pelo contrário, é para dar início. Mesmo quem nunca casou deveria fazer mesmo, pra não fazer cagada, entrar com o pé direito", detalhou.

Ela explicou que estava fazendo um curso sobre a família que já estava pago. "Eu acho muito importante eu vir falar com vocês, porque sei que vocês tem um carinho, criam expectativas. É um curso que nunca pensei em não fazer”, acrescentou.

Relacionamento instável

Cardi e Aguiar se casaram em 2017 e já terminaram anteriormente. O relacionamento se tornou polêmico em 2020, quando Maíra expôs que foi traída por Arthur e não teve ajuda para cuidar de sua filha.

Maíra terminou o relacionamento após descobrir traições, e disse que vivia em um relacionamento abusivo com o ator.

Maíra Cardi Influenciadora "Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou (...). Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando... Será que eu confio na minha percepção?".

Em abril de 2021, o casal reatou o relacionamento, mas terminou novamente oito dias depois.

Os dois reataram novamente e permaneceram juntos na passagem vitoriosa de Arthur Aguiar pelo BBB 22. Maíra teve participação importante na torcida do ator. Em entrevistas após o programa, ele deixou evidente o quanto a então esposa foi importante para que ele tivesse a vitória no reality.

As traições de Arthur voltaram à tona após o anúncio de sua entrada no BBB 22. Na época, Maíra participou de um programa de tv e comentou sobre o caso, revelando que Lexa a contou sobre as traições.