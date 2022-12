RuPaul's Drag Race Brasil é confirmado pela MTV e Paramount+

O famoso reality show RuPaul’s Drag Race ganhará a primeira versão para o Brasil, segundo confirmação feita pela MTV e Paramount+ nesta segunda-feira (12). As datas de estreia ainda não foram divulgadas.

O programa, atualmente, virou febre em todo o mundo, tendo versões próprias em países como Tailândia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Espanha e Oceania, assim como diversos spin-offs. Além disso, Alemanha e México devem ganhar uma versão.

No Brasil, a produção deve ser apresentada por Xuxa Meneghel, de acordo com informações do Na Telinha.

O que é RuPaul's Drag Race

Lançado em 2009 nos Estados Unidos, o reality show visa a apresentar a cultura e o universo das drag queens para o público em geral por meio de uma competição.

Legenda: Reality show tem spin-offs que trazem competidoras de outras temporadas para uma nova disputa Foto: divulgação

Ao longo da "corrida", as concorrentes realizam desafios de diversos tipos, como de atuação, costura, dança, canto, comédia, imitação, dublagem, entre outros. As participantes são avaliadas por atributos como carisma, originalidade, audácia e talento.

A atração já venceu diversos prêmios, entre eles o de "Melhor Reality Show de Competição" no Emmy, considerado o Oscar da televisão mundial, por três anos seguidos.