Carlinhos Maia e Lucas Guimarães reatam casamento durante o Ano Novo

O humorista Carlinhos Maia, 31 anos, e o influenciador Lucas Guimarães, 28 anos, passaram a virada do ano juntos e reataram o casamento, que tinha chegado ao fim em outubro de 2022. Os dois possuem mais de 13 anos juntos e decidiram passar mais um Ano Novo em família.

Nas redes sociais, compartilharam as fotos em clima de romance. Para Lucas, 2023 será o "melhor ano" da vida dos dois, com o casal completando 14 anos de relacionamento.

Em entrevista dada em dezembro, Lucas comentou sobre "recaídas". "Eu deixo as coisas acontecerem. A gente não é inimigo, somos amigos, obviamente. Tivemos as nossas recaídas. Algumas coisas estavam fora do lugar e a gente precisava encaixar", disse.

Separação do casal

Os dois anunciaram a separação no dia 23 de outubro após 13 anos de relacionamento. Em mensagem publicada no Instagram, Carlinhos Mais explicou ao público: "Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente".

O humorista afirmou, na época, que viveu os melhores anos de sua vida com Lucas e que o amor vai além do casamento.

Carlinhos Maia Humorista "Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações".

Já em dezembro, durante entrevista com apresentadora Gaby Cabrini, Lucas chegou a dizer que apesar das recaísdas, os dois não tinham previsão de voltarem a ficar juntos. "Não sei ainda, não. Vamos deixar as águas rolarem".