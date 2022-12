'Tivemos recaídas', diz Lucas sobre volta com Carlinhos Maia

O influenciador digital Lucas Guimarães, de 28 anos, revelou ter tido recaída com o humorista Carlinhos Maia, 31. A declaração foi dada em entrevista ao programa "Fofocalizando", do SBT. Os dois anunciaram a separação no dia 23 de outubro após 13 anos de relacionamento.

Durante a conversa com a apresentadora Gaby Cabrini, Lucas disse que apesar disso, não tem previsão de voltarem a ficar juntos. "Não sei ainda, não. Vamos deixar as águas rolarem".

Lucas Guimarães Ex-marido de Carlinhos Maia "Eu deixo as coisas acontecerem. A gente não é inimigo, somos amigos, obviamente. Tivemos as nossas recaídas. Algumas coisas estavam fora do lugar e a gente precisava encaixar".

"Ainda não teve tempo para encaixar tudo isso, por isso a gente ainda não voltou. É preciso entender muita coisa, limpar muita coisa de amizade também, sabe?", acrescentou.

Lucas ainda disse que pessoas que não eram amigas dos dois se aproximaram para prejudicar a relação, colocando "coisas na cabeça do Carlinhos e na minha cabeça".

Anúncio de separação

O casamento entre o humorista Carlinhos Maia e o influenciador Lucas Guimarães chegou ao fim em outubro deste ano. O ex-casal comunicou o término do relacionamento de 13 anos em mensagem assinada pelos dois publicada no Instagram.

"Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente", diz o comunicado nas redes sociais de Carlinhos Maia.

O humorista afirma que viveu os melhores anos de sua vida com Lucas e que o amor vai além do casamento. "Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações", disse.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn