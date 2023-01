Influencer Boca de 09 é comparado com criança que subiu rampa junto à Lula; entenda

O nome do influenciador Boca de 09 ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, neste domingo (1°), após ser comparado ao jovem Francisco, um dos que passaram a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O influenciador Vinicius Oliveira Santos, de 14 anos, ficou conhecido após viralizar com um vídeo nas redes sociais. Natural de Salvador (BA), ele é streamer de jogos.

Nas redes sociais, Vinicius compartilhou um print do seu nome nos trending topics do Twitter. "Ué? O que tá acontecendo?", escreveu. A suposta similaridade entre os dois gerou memes nas redes sociais.

Legenda: Influenciador se surpreendeu com nome nos mais comentados do Twitter Foto: Reprodução

"O boca de 09 subindo a rampa com o Lula", escreveu um internauta. "Momento da posse da chapa Lula-Boca de 09", brincou outro.

"Boca de 09 ministro", escreveu um usuário do Twitter, compartilhando a foto de Francisco à frente do presidente no momento do Hino Nacional.

Quem passou a faixa?

A transmissão da faixa presidencial a Lula foi feita por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. O jovem negro Francisco, comparado ao influenciador, tem 10 anos e mora em Itaquera, periferia de São Paulo.

Além dele, marcaram presença: o cacique Raoni Metuktire, o influenciador que luta pela inclusão Ivan Barón, o artesão Flávio Pereira, a cozinheira Jucimara dos Santos, o professor de português Murilo de Jesus, o metalúrgico do ABC Paulista, Weslley Rocha e Aline Sousa, catadora responsável por entregar a faixa.

A cerimônia tradicional indica que o mandatário anterior, Jair Bolsonaro, deveria entregar a faixa para Lula. O ex-presidente, no entanto, viajou aos Estados Unidos no sábado (31).

Esta foi a primeira vez que um ex-presidente se negou a entregar a faixa para o sucessor após a redemocratização do País, iniciada com o fim da ditadura.