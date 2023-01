Agenda oficial de Lula tem início no velório de Pelé nesta segunda-feira (2)

A agenda oficial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciará com a ida ao velório de Pelé, que ocorre já nesta segunda-feira (2) a partir das 10h, na Vila Belmiro. Esse será o primeiro evento que irá como presidente recém-empossado, segundo o Uol.

Para comparecer à cerimôna, membros da equipe de Lula foram até a Vila Belmiro a fim de definir os protocolos de segurança. Além dele, também devem comparecer o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Em posse realizada neste domingo (1º), houve uma homenagem ao Rei do Futebol, com um minuto de silêncio.

Cerimônia de posse presidencial

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse, neste domingo, para o terceiro mandato como presidente da República. A cerimônia oficial começou por volta das 15 horas, com sessão solene no Congresso Nacional e, logo depois, Lula seguiu para o Palácio do Planalto, onde subiu a rampa para receber a faixa presidencial.

O agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos na última sexta-feira (30) e, portanto, não entregou a faixa ao sucessor.

A faixa foi passada por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro, neste domingo (1º), em Brasília. Representantes de indígenas, mulheres,crianças, metalúrgicos e pessoas com deficiência seguraram a faixa, antes de ser colocada em Lula.

Velório do Pelé

O velório do Rei Pelé, falecido aos 82 anos na quinta-feira (29), será realizado na Vila Belmiro, em Santos. A equipe paulista informou que o caixão será posicionado no centro da Vila Belmiro. O local será aberto ao público às 10h. A despedida final ocorrerá na terça-feira (3).

Após o velório, um cortejo passará pelas ruas de Santos, com passagem pelo Canal 6, onde mora Celeste Arantes, mãe de Pelé. O corpo de Edson Arantes do Nascimento será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em cerimônia reserva à família.