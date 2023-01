Slogan do governo Lula será 'União e Reconstrução'; veja o logotipo

Com a posse do presidente Lula, uma nova identidade visual utilizada do governo foi inserida em peças publicitárias institucionais. No Palácio do Planalto, na tarde deste domingo (1º), o logo e o slogan da nova gestão foram revelados.

A frase "Governo Federal - União e reconstrução" é presente na arte. A palavra Brasil, por sua vez, apareceu com letras com as cores da bandeira nacional, acrescidas de pequenos trechos em vermelho e cinza.

As palavras "união e reconstrução" foram bastantes utilizadas nos discursos de Lula na campanha eleitoral e ao longo das semanas da transição, após ele ter sido eleito.

Diferentes opções de logo foram avaliadas

Segundo o jornal O Globo, a imagem era uma das opções em análise pela equipe de Lula.

Ainda conforme o jornal carioca, o marqueteiro da campanha de Lula, Sidônio Palmeira, participou da elaboração da nova marca e do slogan.