Lula toma posse para terceiro mandato como presidente neste domingo (1°)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) toma posse, neste domingo (1°), para o terceiro mandato como presidente da República. A cerimônia oficial começa às 15 horas, com sessão solene no Congresso Nacional e, logo depois, Lula segue para o Palácio do Planalto, onde subirá a rampa para receber a faixa presidencial.

O agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos na última sexta-feira (30) e, portanto, não deve entregar a faixa ao sucessor.

Antes da solenidade, irá ocorrer o "Festival Futuro", na qual diversas atrações musicais irão se apresentar na Esplanada dos Ministérios, a partir das 10 horas. Organizada pela primeira dama Rosângela Silva, a Janja, o festival terá apresentações de 57 artistas em dois palcos, batizados em homenagem às cantoras Elza Soares e Gal Costa .

Os shows serão interrompidos por volta das 14h30, quando começa a cerimônia oficial de posse. O presidente irá em carro aberto no cortejo entre a Catedral de Brasília e o Congresso Nacional.

Lá, Lula e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), serão recebidos pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para sessão solene, na qual irá assinar o termo de posse e fará o primeiro pronunciamento ao País.

Depois da posse no Congresso, o presidente vai para o Palácio do Planalto subir a rampa e discursar no Parlatório que fica em frente à Praça dos Três Poderes. Algumas mudanças foram feitas nessa parte da cerimônia.

As esposas de Lula e Alckmin, Janja e Lu Alckmin, respectivamente, devem subir a rampa na frente dos maridos, e não atrás, como de costume. A cachorrinha Resistência, adotada por Lula e Janja quando o presidente estava preso em Curitiba, também deve estar na rampa do Planalto.

Biografia

Lula nasceu em Garanhuns (PE) em 27 de outubro de 1945. Aos sete anos, migrou com a família para Santos (SP). Trabalhou em indústrias de metalurgia e foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Liderou greves na região do ABC Paulista durante a ditadura militar e, em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Lula foi deputado federal por São Paulo (1987-1991) e disputou a Presidência da República por três vezes (1989, 1994 e 1998) até ser eleito (2002) e reeleito (2006). É considerado o presidente com maior aprovação popular da história do país. Os mandatos do petista foram marcados por crescimento econômico e ascensão social de boa parte da população.

Lula também teve de lidar com acusações de irregularidades e corrupção nas duas primeiras gestões como presidente. Em abril de 2018, foi condenado por corrupção, preso e impedido de concorrer à Presidência da República com base na Lei da Ficha Limpa. Passou 580 dias em uma cela da Polícia Federal no Paraná. Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula, que recuperou os direitos políticos.

Lula foi casado com Maria de Lourdes da Silva e com Marisa Letícia Lula da Silva, tendo ficado viúvo dos dois casamentos. Pai de cinco filhos, atualmente é casado com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

Com informações da Agência Senado