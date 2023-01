Saiba quem é Lu Alckmin, esposa do vice que desfilou em cortejo presidencial

Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin, 71, popularmente conhecida como Lu Alckmin, é a esposa do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ela foi primeira-dama de São Paulo nos quatro mandatos do marido como governador.

Nascida em São Paulo, Lu Alckmin deixou a cidade natal com a família aos quatro anos para viver em Pindamonhangaba, a 156 km da capital paulista. No município, ela cursou a Escola Normal, que preparava professores para o antigo curso primário, e conheceu o marido enquanto ele estudava na Faculdade de Medicina de Taubaté.

Lu e Geraldo Alckmin se casaram em 1979 e tiveram três filhos: Sophia, Geraldo e Thomaz, que morreu em um acidente de helicóptero em 2015.

Trabalhos sociais

Na década de 1970, quando foi primeira-dama de Pindamonhangaba, Lu Alckmin começou a se dedicar a trabalhos sociais. Iniciou campanhas de arrecadação de fundos e promoveu ações em comunidades carentes da região.

Em 1994, quando o marido foi eleito vice-governador na chapa de Mário Covas, Lu Alckmin foi voluntária do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussp) ao lado de Lila Covas (1932-2020), então primeira-dama de São Paulo.

Após a morte de Covas, em 2001, Lu assumiu a presidência do Fundo Social e deu continuidade aos projetos de dona Lila, a quem chamava de “minha professora”.

Projetos de geração de renda

Legenda: Campanha do Agasalho em São Paulo Foto: Divulgação/Fussesp

Nos seis anos à frente do Fussp, Lu Alckmin priorizou projetos para ofertar autonomia financeira aos mais carentes, considerando que a ação social deve incentivar talentos, dar dignidade à pessoa e servir de instrumento para novas potencialidades da vida.



Lu Alckmin implantou, com recursos da iniciativa privada, 10 mil padarias artesanais em fundos municipais, escolas, penitenciárias, hospitais, unidades de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, aldeias indígenas e quilombolas, dentre outros.



Ela também levou projetos de reflexão, como a Semana de Solidariedade, e criou mais de 11 mil casas de brinquedo. Com as Campanhas do Agasalho, distribuiu 18 milhões de peças em 2005.