Quem passou a faixa para Lula? Veja como foi a solenidade durante a posse

A entrega da faixa presidencial tradicionalmente é repassada do mandatário anterior para o novo. No entanto, com a viagem de Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos, na última sexta-feira (30), a faixa foi passada para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro, neste domingo (1º), em Brasília.

Representantes de indígenas, mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência seguraram a faixa, antes de ser colocada em Lula. O influenciador que luta pela inclusão, Ivan Baron, fazia parte desse grupo, assim como o cacique Raoni Metuktire, líder do povo Kayapó.

Ao lado do presidente, também estava o jovem negro Francisco, 10 anos, que mora em Itaquera, periferia de São Paulo. Assim como o artesão Flávio Pereira, a cozinheira Jucimara dos Santos, o professor de português Murilo de Jesus, o metalúrgico do ABC Paulista, Weslley Rocha e Aline Sousa, catadora responsável por entregar a faixa.

Esta foi a primeira vez que um ex-presidente se negou a entregar a faixa para o sucessor após a redemocratização do País, iniciada com o fim da ditadura.

Apesar de simbólica, a falta do rito não impossibilita a posse do novo mandatário. Na verdade, os momentos mais importantes da cerimônia são o juramento e a assinatura no Livro de Posse.

Cerimônia de posse de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse, neste domingo, para o terceiro mandato como presidente da República. A cerimônia oficial começou por volta das 15 horas, com sessão solene no Congresso Nacional e, logo depois, Lula seguiu para o Palácio do Planalto, onde subiu a rampa para receber a faixa presidencial.

O agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos na última sexta-feira (30) e, portanto, não deve entregar a faixa ao sucessor.

Fortalecimento da democracia

Para o cientista político Cleyton Monte, o ato fortalece a democracia ao evidenciar a transferência de poder. Em entrevista ao Diário do Nordeste, acrescentou que é importante manter esses rituais.

Cleyton Monte Cientista político "A transmissão da faixa reconhece a continuidade da democracia, reconhece o presidente eleito, dá as boas-vindas a ele."

"A cerimônia de passagem da faixa quer dizer que a democracia tem continuidade e que aquele gestor, que termina o mandato, reconhece a legitimidade daquele que vai assumir o novo governo. Então, é a ideia de alternância do poder", acrescentou.

Dos últimos oito gestores somente cinco receberam o item do ex-governante do período. Os motivos variam desde encerramento do regime militar a impeachments, como, por exemplo, em 2016, quando Michel Temer (MDB) não recebeu o adereço de Dilma Rousseff (PT), destituída do cargo. Já em 1985, o último presidente da ditadura, o general João Figueiredo, se negou a transmitir o adereço para José Sarney.