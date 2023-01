Mãe de Filipe Pontes se pronuncia sobre prisão do filho: ‘Ele não me bateu'

A mãe do humorista Filipe Pontes, Silvânia, publicou um vídeo no perfil do Instagram do filho e negou que ele tenha batido nela. O humorista e estudante de medicina, de 36 anos, foi preso no sábado, dia 31 de dezembro, após supostamente agredir a mãe em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Silvânia diz que o que aconteceu foi uma briga familiar, e que ela tentou separar a briga de dois irmãos e foi empurrada no meio da confusão.

“[Ele] Chegou em casa alterado, bêbado, falando alto... Eu pedindo para ele falar mais baixo. Ele, alterado, começou a falar mais alto. Meu outro filho, menor, acordou, tentou interferir e entrar no meio. Virou uma discussão entre dois irmãos, de briga. Eu, com medo de acontecer uma briga, entrei no meio para apartar e fui empurrada e tal. Aconteceu uma briga, discussão dentro de casa. Foi chamada a polícia, levou para delegacia, fez boletim de ocorrência... Lá tinha uma pessoa da mídia que postou a foto do Filipe e fez uma matéria, mas em momento nenhum o Filipe me bateu”.

Ela ainda disse que Filipe não está em casa, mas “está na casa de amigos, trabalhando". "O que aconteceu na mídia me deixou mais triste do que aconteceu aqui dentro e casa”.

Na legenda do vídeo, o próprio Filipe se pronunciou e disse que brigou com o irmão, João Pontes, “por coisas de negócios”, e que os dois fizeram as pazes em seguida.

“Eu o amo muito. Vou tomar as providências cabíveis porque isso não se faz. Notícia a qualquer custo sem apurar isso não está certo, gente. Agradeço aos amigos que tenho porque eles me conhecem, por isso me mantive calmo e em paz mediante a algo tão grave sendo divulgado sobre mim”, escreveu.

Boletim de ocorrência

No boletim de ocorrência (B.O), o irmão do humorista, de 21 anos, aparece como vítima. O B.O foi registrado como violência doméstica, ameaça, injúria e vias de fato.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) emitiu uma nota afirmando que Filipe Pontes foi solto após a prisão, mas com imposição de medidas cautelares: “Foi concedida a liberdade provisória a Filipe Pontes com imposição de medidas cautelares, consistentes na proibição de se aproximar das vítimas e manter com elas contato por qualquer meio de comunicação”.