Key Alves, do BBB 23, revela que se apaixonou por ator durante Réveillon em Jericoacoara

Participante do BBB 23, Key Alves passou a virada do ano em Jericoacoara, no litoral do Ceará, e revelou no reality show que durante a viagem ficou e se apaixonou por um ator. Trata-se de Murilo Cezar. Ela contou o nome do affair no programa da TV Globo.

“Eu fui para Jeri no Ano Novo, conheci um cara lá no Ceará e me apaixonei por esse homem... É paixão de verão real. E eu avisei para ele que iria vir e tal e ele falou para mim: 'Vai solteira viver a tua vida'. Mas, assim, se eu sair daqui e ele estiver solteiro, em nome de Jesus, eu namoro esse homem”, disse Key, em conversa com outros participantes do BBB.

Ela ainda contou que no dia 8 de janeiro, um dia antes de se confinada, eles estavam a cerca de três horas de distância e não iam conseguir se ver. Key, então, mandou um motorista buscá-lo para eles passarem algumas horas juntos.

Murilo tem 36 anos, e atuou nas novelas "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", do SBT. Ele é natural de São Paulo e já namorou a também atriz Lisandra Cortez.

Murilo Cezar se pronuncia

Na manhã desta quarta-feira (18), Murilo comentou a repercussão da fala da Key. “Eu fiquei sabendo o que estão falando por aí. Loucura, hein. Loucura. Ao longo do dia a gente conversa sobre isso”, limitou-se a dizer.