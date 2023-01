Key Alves, do BBB 23, é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo; conheça a participante

A jogadora de vôlei Key Alves, 23 anos, integra o time Camarote do Big Brother Brasil (BBB) 23. Ela é libero do Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, acumulando mais de 7 milhões de seguidores. Key é a atleta de vôlei mais seguida do mundo.

A carreira no esporte atualmente está em pausa, para que a paulista de Bauru foque na produção de conteúdos nas redes sociais. Ela publica diversos tipos de conteúdo, desde memes e dancinhas a fotos sensuais.

Apesar de estar focada nas redes sociais, Key tem grandes realizações no vôlei. Ela saiu de casa aos 14 anos em busca de seu sonho. A nova Camarote já foi campeã e eleita melhor líbero do campeonato sul-americano sub-18 pela seleção brasileira, além de garantir o título de campeã paulista pelo Osasco e a vaga de líbero titular.

'Divertida e competitiva'

Em seu perfil para o BBB 23, Key descreve-se como divertida e espontânea, além de gostar de fazer amizades. Ela é namoradeira, mas avisou que não pretende ficar de casal no BBB. A atleta prometeu dançar e aproveitar ao máximo as festas, que são seu hobby fora da casa: "Eu sou muito resenha. Amo dançar em qualquer lugar".

Key tem a competitividade e o foco como características declaradas. Ela explicitou que odeia perder e disse ainda que, quando ganha, não dispensa o deboche com o adversário.

A jogadora acredita que a convivência não será um problema porque está acostumada a viver em repúblicas, e sempre foi a cozinheira do time. Nas brigas, promete não ficar de espectadora: “Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não”.