Domitila Barros, do BBB 23, nasceu em Recife e foi Miss Alemanha; saiba mais sobre a participante

A modelo e atriz Domitila Barros, de 38 anos, é uma das integrantes do grupo Camarote do BBB 23. A participante foi o 10º nome divulgado na tarde desta quinta-feira (12). Natural de Recife, foi eleita a Miss Alemanha 2022, sendo também ativista social e influenciadora digital.

Desde a adolescência, a vencedora mostrou aptidão para projetos que envolvem causas sociais. Domitila cresceu em uma favela de Recife, chamada "Linha do Tiro". Ela trabalhou, ainda muito jovem, em um projeto criado por seus pais, que ensinava crianças da comunidade a ler e escrever, com apoio de aulas de teatro e dança.

Por conta do trabalho desenvolvido no projeto social, a Unesco a convidou para um evento nos Estados Unidos. Assim, aos 15 anos, foi reconhecida com o prêmio Sonhadores do Milênio.

Focada e resiliente

Domitila se considera focada e resiliente. “Se perguntar aos meus amigos e familiares, vão dizer que eu sou louca, que eu sou atacada e que eu sou muito rápida”, disse.

Além disso, também se considera honesta e guerreira. “Tudo que consegui na minha vida foi pela educação e pela autenticidade”, acrescentou.

Busca o prêmio para mudar a realidade da família, mas também deseja ter a própria festa no programa. Assim, vai lutar para ganhar a prova do líder.

Domitila Barros Modelo “Eu acho que isso vai inspirar muitas outras mulheres que vão assistir ao programa, porque nós, mulheres empoderadas, vamos provar que com autenticidade, muita luta e força de vontade a gente alcança os objetivos”.

Brasileira fez história na Alemanha

Domitila se formou em Serviço Social em Pernambuco. Em 2006, ganhou uma bolsa de estudos e resolveu se mudar para a Alemanha para fazer mestrado em Ciências Políticas e Sociais na Universidade Livre de Berlim. Na época, ela passou a trabalhar também como modelo e atriz. Hoje, também é uma "influenciadora verde" e tem mais de 170 mil seguidores no Instagram.

Além disso, Domitila Barros também está à frente de uma loja online alemã que vende produtos sustentáveis feitos por mães solteiras de comunidades brasileiras.

