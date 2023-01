'Cara de Sapato', do BBB 23, foi dez vezes campeão brasileiro de jiu-jitsu; conheça o participante

Antonio Carlos Júnior, conhecido como "Cara de Sapato", é mais um participante do Camarote do Big Brother Brasil (BBB) 23. Lutador de MMA e com 32 anos, ele já foi dez vezes campeão brasileiro de jiu-jitsu. Cara de Sapato foi o 11º nome anunciado no "Big Day" desta quinta-feira (12).

Esse não o primeiro reality que o lutador participa. Em 2014, ele venceu o "The Ultimate Fighter: Brasil 3", dando início à sua carreira nas artes marciais mistas.

Cara de Sapato passou oito anos no Ultimate Fighting Championship (UFC) e atualmente compete pela Professional Fighters League (PFL). Ele luta na cateria meio-pesado.

O novo participante do Camaorte é natural de João Pessoa, na Paraíba e sempre praticou diversos esportes, mas se encontrou no jiu-jitsu aos 14 anos.



Em 2021, Antonio Carlos ganhou seu primeiro e único cinturão competindo pela PFL na categoria meio-pesado. O apelido “Cara de Sapato” foi dado por um professor da época do jiu-jitsu, e assim ele ficou conhecido.

'Brincalhão e divertido'

Apesar de ser lutador de MMMA, Cara de Sapato diz que é brincalhão, divertido e tranquilo, o oposto do que se esperaria dele. Dificilmente conseguem tirar sua paz, apesar de ter momentos de explosão.

"Eu sempre fui muito organizado, a desorganização me pega um pouco, então às vezes a gente fala verdades em tom de brincadeira. Mas tento sempre conversar", pontua sobre a convivência.

O lutador sempre foi muito namorador e chegou até a casar. Mas destaca que, agora, solteiro, se encontra na melhor fase de sua vida. Como a maioria dos atletas de alto rendimento, é competitivo e movido a desafios.

Entrada no BBB

O BBB sempre foi um programa que ele acompanhou e no qual se imaginava, porém o lutador sempre colocou sua carreira no esporte em primeiro plano. Em 2023, decidiu aceitar o convite e se testar em uma nova disputa.

“Sou viciado na competição, na adrenalina, e vi que esse era o momento de entrar no reality. Vou estar exposto e completamente fora da minha zona de conforto, e isso vai me evoluir como atleta e pessoa”, analisa.