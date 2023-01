Rafa Kalimann não participará mais da novela 'Vai na Fé'

Depois de uma participação em “Rensga Hits”, do Globoplay, Rafa Kalimann estaria no elenco da nova novela das 19h da Globo, “Vai na Fé”. No entanto, como não possui o registro de atriz, o DRT, ela não participará mais do folhetim. A informação foi confirmada pela Globo ao colunista do UOL Lucas Pasin.

Rafa tinha gravado as cenas em dezembro e, segundo o colunista, participaria de três capítulos. Ela viveria Gisela, uma ex-BBB que tem um affair com o cantor Lui Lorenzo, papel de José Loreto.

A Globo informou que as cenas serão regravadas por outra atriz.

No último dia 16 de janeiro, Lucas Pasin também veiculou que Rafa e José Loreto terminaram o namoro de seis meses. Os dois, no entanto, ainda não se pronunciaram sobre o assunto publicamente.