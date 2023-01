'Vai na Fé', nova novela da Globo, terá música, dança e religião; estreia é na segunda-feira (16)

Música, personagens engraçados, atores no palco e personagens cativantes não devem faltar em "Vai na Fé", nova novela da TV Globo para a faixa das 19h, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira (16). Na noite dessa terça (10), elenco, produção e imprensa se reuniram no Teatro Rival, no centro do Rio de Janeiro, para falar sobre as expectativas e surpresas que podem vir com o novo folhetim.

A atriz Sheron Menezzes, claro, foi a que mais falou durante todo o evento de lançamento da produção. Interpretando a primeira protagonista da carreira, a artista não parou de sorrir ao falar do potencial de Sol, personagem daquelas que tem tudo para encantar os espectadores e virar icônica na televisão.

"Deus faz tudo certo na hora certa, né?", falou, de cara, quando questionada se achava que o destaque como protagonista havia demorado tempo demais para acontecer nas novelas globais.

Sheron Menezzes "Eu me preparei muitos anos para esse lugar, e acho que o público vai se orgulhar muito dessa personagem, assim como eu estou muito orgulhosa de mim"

Sheron será Sol, uma típica mocinha de novela das 19h. Forte, batalhadora e família, a personagem vive na Zona Norte do Rio de Janeiro, vendendo quentinhas no centro da cidade para ajudar no sustento da família. Os detalhes, então, são a surpresa na novela: evangélica e casada nos dias atuais, a juventude de Sol como frequentadora dos baile funks nos anos 2000 retorna quando ela tem a oportunidade de voltar aos palcos.

Legenda: Sheron falou sobre a empolgação para viver a primeira protagonista dela na TV Foto: Globo/Manoella Mello

"As pessoas podem esperar uma novela de conforto. A gente está precisando de uma novela que a gente se sinta bem vendo. É isso que a novela vai trazer", completou a atriz, lembrando da diversão que a história deve trazer por ter a música e a dança tão presentes nos capítulos.

Música e dança fortes

Quem também tem tudo para brilhar no novo folhetim, escrito por Rosane Svartman, é José Loreto. Vivendo Lui Lorenzo, um músico decadente, mas cheio de fãs, o artista foi um dos pontos altos da noite no Teatro Rival.

Loreto chegou ao evento, conversou com os jornalistas e confraternizou com os colegas de elencos. Mas encantou mesmo ao subir, completamente caracterizado como o personagem, ao palco do local.

Cantando três das músicas que devem aparecer na novela, o ator dançou e fez performance completa no que deve ser aposta da história: trazer o personagem dele para a "realidade". Tanto que Lui Lorenzo, apesar de existir apenas no roteiro, já tem três músicas disponíveis nas plataformas digitais.

Legenda: José Loreto arrasou no palco interpretando o personagem Lui Lorenzo Foto: Globo/João Miguel Júnior

"É muito divertido, muito alegre e muito musical", disse, pouco antes de subir no palco do teatro e tirar a camisa, arrancando gritinhos alegres dos presentes na festa.

Recém-saído da novela "Pantanal", ele falou sobre a preparação para o novo papel. "Tive quatro longos dias de férias. Foi pouquíssimo tempo. Eu já tava gravando menos, já que estava no fim de 'Pantanal', mas quando retornei dessas férias, eu embarquei logo no Lui, me preparando bastante", começou.

Sobre o que tem feito, agora, no personagem, ele explicou que a dedicação é grande. "Ontem mesmo, de 15 cenas que tivemos no estúdio, quatro eram com danças, de ensaio, cantando... Então, a gente chega mais cedo, passa coreografia e também improvisa muito, dando o nosso melhor. Acho que quando começar a novela vai dar pra entender um pouquinho", finalizou.

Romance e outras tramas

O clipe final da novela foi exibido, pela primeira vez, durante a noite no Teatro Rival. A trama ainda deve trazer vários triângulos amorosos, seja envolvendo Sol (Sheron Menezzes), Lui Lorenzo (José Loreto) e Carlão (Che Moais), como também Ben (Samuel de Assis), Lumiar (Carolina Dieckmann) e Theo (Emilio Dantas).

Legenda: Mel Maia será a influenciadora Guiga, que terá um ar de vilã na novela Foto: Globo/Manoella Mello

A promessa também fica pelo núcleo de Mel Maia, que interpreta Guiga, uma influenciadora fútil e que promete várias ações vilanescas na trama. Nesse, inclusive, Bela Campos retorna a TV, também após 'Pantanal', com a personagem Jenifer.

"Vai na Fé" estreia na segunda-feira, às 19h, mesma data de estreia da nova temporada do Big Brother Brasil (BBB).

*A jornalista viajou a convite da Rede Globo.