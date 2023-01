Fred, do BBB 23, presenteou irmão trans com cirurgia de retirada de mama

Fred, participante do Big Brother Brasil 23, presenteou o irmão trans uma cirurgia de retirada de mama. Gabs Noah tem um destaque em seu perfil do Instagram onde conta detalhes da cirurgia, realizada em um hospital particular em 2022.

Foi um presente que ganhei há dois anos de aniversário do meu irmão. Sei do tamanho do meu privilégio e tenho consciência e gratidão imensa por isso”, escreveu.

Gabs Noah ainda contou que sempre teve apoio da família na decisão sobre a cirurgia, e de Jess Bortoletto, com quem é casado. “Meu pai quase morreu do coração quando contei, mas apoiou desde o primeiro minuto. Meu irmão está do meu lado sempre. E minha mãe falou como tava linda a cirurgia e que estava feliz por mim”.

“A Jé foi a primeira pessoa que falei que tinha vontade de fazer a cirurgia e ela sempre esteve do meu lado e ensinando um milhão de coisas. Esse acolhimento foi sem dúvida o mais importante de todos”, disse ainda.

Fred e Gabs trabalham juntos desde 2021. O irmão, inclusive, foi a inspiração para o enxoval de Cris, filho do participante do BBB 23 com a influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa.

“Decidimos que o enxoval do Cris seria lilás no chá de revelação dele. Meu irmão é uma pessoa não-binária e, quando contei a vontade de fazer essa celebração, fui questionado: 'Por que vai celebrar o gênero? Por que não celebrar só a pessoa?'. Resolvemos, então, usar a cor roxa, que é a mistura do azul e rosa, porque não faria diferença se o Cris fosse menino ou menina. Não importaria o gênero dele”, disse Fred ao Extra na época.

Com mais de 78 mil seguidores, Gabs usa seu perfil do Instagram para falar sobre suas vivências como pessoa trans não-binária.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.