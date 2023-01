Key Alves e ex-participantes do BBB fazem sucesso no OnlyFans; entenda como funciona

Key Alves, participante do 'Big Brother Brasil' 2023, é conhecida por ser a jogadora de vôlei mais seguida nas redes sociais. Só no Instagram, ela tem mais de 7,4 milhões de seguidores. No entanto, é em outra rede que a atleta ganha destaque: o OnlyFans. E ela faz questão de ressaltar isso em diálogos com os outros brothers e sisters do reality.

O OnlyFans é uma plataforma que, atualmente, é usada para compra e venda de conteúdo adulto. Em seu perfil na rede social, Key se descreve como "atleta" e "jogadora de vôlei da seleção brasileira". "Aqui, você vai ver meus conteúdos exclusivos. Espero que gostem", escreve a sister. A página é curtida por 53,4 mil pessoas.

Legenda: Key Alves é participante do BBB 23. Foto: Globo

Para ter acesso ao "conteúdo exclusivo" da atleta, é preciso desembolsar US$ 13,99 por mês, o equivalente a R$ 72,2. Já a assinatura trimestral custa US$ 35,67 — R$ 184,2, convertidos.

A venda de conteúdo adulto na internet é prática disseminada entre ex-BBBs. Um levantamento feito pelo G1 mostrou que alguns ex-participantes ganham dinheiro no OnlyFans e em plataformas similares, como o Privacy e a BFF Lounge.

Veja os ex-BBBs que vendem conteúdo adulto na internet

Maria

Legenda: Maria participou do BBB 22. Foto: Reprodução/Instagram

No OnlyFans, a página da cantora e atriz Maria, participante do BBB 22, é curtida por 5,5 mil pessoas. A assinatura mensal do conteúdo custa R$ 61,99 (US$ 12). A última postagem foi feita em junho de 2022, segundo a plataforma.

Lumena

Legenda: Lumena participou do BBB 21. Foto: Reprodução/Instagram

Lumena participou do BBB 21. Em sua descrição no OnlyFans, ela diz que "nunca foi santinha". O conteúdo mais recente foi publicado no início deste ano. A assinatura custa R$ 102 por mês.

Natália Casassola

Legenda: Natália participou de duas edições do BBB, a 8ª e a 13ª. Foto: Reprodução/Instagram

Natália participou da 8ª e da 13ª edição do BBB. Ela tem perfil no OnlyFans com 822 publicações, mas a última postagem foi feita em dezembro de 2021. A assinatura mensal custa a "bagatela" de R$ 129.

Francine Piaia

Legenda: Francine esteve no BBB 9. Foto: Reprodução/Instagram

Francine esteve no BBB 9 e chegou à final da edição, disputando o prêmio principal com Max e Priscila. No OnlyFans, ela é curtida por 67,3 mil pessoas e a assinatura mensal do seu conteúdo custa R$ 87,76.

Angélica Martins

Legenda: Angélica Morango participou do BBB 10. Foto: Reprodução/Instagram

Angélica Martins, conhecida como 'Angélica Morango', participou da 10ª edição do BBB. No OnlyFans, ela se descreve como "girl next door" — "garota da porta ao lado", traduzindo para o português. Ativa na plataforma, seu conteúdo custa R$ 154 mensais.

Clara Aguilar

Legenda: Clara Aguilar participou do BBB 14. Foto: Reprodução/Instagram

Participante do BBB 14, Clara Aguilar está na plataforma BFF Lounge, mas usa outras redes sociais para chamar seguidores para o seu canal. Em seu perfil, ela diz que os assinantes podem esperar mais de 600 fotos e vídeos explícitos. A assinatura custa R$ 99 mensais.

Vanessa Mesquita

Legenda: Vanessa participou do BBB 14. Foto: Reprodução/Instagram

Vanessa é ex-namorada de Clara Aguilar e e venceu o BBB 14. Ela está no OnlyFans, com conteúdo que custa em torno de R$ 51 mensais.

Wagner Santiago

Legenda: Wagner Santiago participou do BBB 18. Foto: Reprodução/Instagram

Participante da 18ª edição do BBB, Wagner Santiago já deu o que falar em termos de conteúdo adulto. Isso porque um vídeo em que ele aparece recebendo um "beijo grego" vazou para outras plataformas. O perfil do ex-BBB pode ser acessado por pouco mais de R$ 70 mensais. "Aqui você encontrará acesso instantâneo a fotos e vídeos explícitos", ele promete.