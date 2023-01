Ex-BBB Gyselle Soares derruba homem após esbarrar carro em andaime

A ex-BBB Gyselle Soares derrubou um homem de andaime após esbarrar o carro na estrutura na última segunda-feira (16). O caso aconteceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, quando ela chegava para abastecer o veículo em um posto de gasolina.

Conforme o g1, o homem fraturou a coluna ao cair em cima do carro da ex-sister, que prestou auxílio à vítima. No entanto, ela ressaltou que o trabalhador não utilizava os equipamentos de segurança, nem estava em uma área isolada.

Gyselle Soares Ex-BBB “Foi um susto muito grande. Fui fazer a manobra, não observei bem e o carro bateu no andaime. Digo que foi um acidente, uma fatalidade porque eu errei, mas o local não estava isolado e o funcionário não estava com o cinto de segurança. Por sorte, ele não estava tão alto”.

A ocorrência foi registrada na 32ª Delegacia de Polícia, na Taquara. Gyselle precisou realizar um exame toxicológico no IML para comprovar que não estar sob efeito de qualquer substância.

“Como minha mãe trabalha em delegacia, sei quais são os procedimentos que devem ser feitos e fiz questão de cumprir tudo à risca. Também estou em contato direto com a filha do funcionário para ter notícias e prestar toda e qualquer ajuda agora e no futuro”, detalhou.

Legenda: Gyselle esteve na final contra Rafinha no BBB 8 Foto: Reprodução/Instagram

Fratura na coluna

O trabalhador foi internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e permanece no local. “Pelo que a filha dele me explicou, o caso não é de cirurgia. É esperar mesmo para o organismo se recuperar”, afirmou.

“Fiquei muito mal com esse acidente, estou mal até agora. Fiquei tão nervosa que minha voz sumiu. Estou tomando remédio para ela voltar, mas o que importa é que o funcionário está bem, medicado e sendo cuidado”, acrescentou Gyselle.