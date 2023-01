BBB 23: Cezar chora após fala polêmica de Fred Nicácio sobre enfermeira

O participante Cezar Black, do BBB 23, caiu no choro, nesta quarta-feira (18), ao fazer um desabafo com sua dupla no reality show, Domitila Barros. Ele se sentiu ofendido com uma fala do médico Fred Nicácio, e achou que o colega inferiorizou a classe dos enfermeiros, à qual ele pertence.

Fred Nicácio contou aos colegas que sofreu preconceito de uma enfermeira quando trabalhava como fisioterapeuta, sua primeira formação.

“Porque um dia eu fui num fisioterapeuta e aí eu vi um médico entubando, e eu disse: 'Eu queria fazer isso aí'. E daí, uma enfermeira branca disse: 'Sai daí, menino, isso aí é só pra médico'. Tá bom. Sete anos depois, amor, eu voltei lá, e ela foi minha enfermeira. É, tô aqui, doutor Fred Nicácio, e aí? Agora eu vou entubar e você vai me ajudar. Porque a gente trata racista assim, expondo, porque quem criou o constrangimento que lide com ele”, disse.

Cezar disse que sabe que o colega falou querendo que o comentário fosse positivo, mas sentiu que ele inferiorizou os enfermeiros.

“Ele falou, tentando ser para ele algo de positivo... 'Ah, porque a enfermeira me criticou porque eu era fisioterapeuta, mas depois eu virei médico e ela tinha que me auxiliar'. Pô, cara, pra gente é super ofensivo isso. Pra nossa classe, isso aí é uma coisa que a gente briga todos os dias... Gente, você nasce, o médico tira você da barriga da sua mãe, e entrega pra gente. A gente é quem limpa, pesa, entrega de novo pra sua mãe. Do dia que você nasce, na hora da UTI, você morreu, quem prepara seu corpo é a enfermagem. Nós somos a primeira passagem de você para o mundo, e a última. Então, nossa classe é foda, nossa classe trabalha mais do que todas as classes. Nossa classe não tem reconhecimento, a gente briga todos os dias pra chegar lá”.

Domitila, no entanto, discordou de Cezar e defendeu Fred Nicácio. “Você pode escutar mal, mas eu ouvi. Ele criança disse que queria ser médico, e a enfermeira, branca, disse que não”.

Twitter

No Twitter, o nome Fred Nicácio está entre os assuntos mais comentados devido ao episódio.

“Fred Nicácio fez esse rapaz que cuida de neném na UTI chorar. Isso não se faz, Fred Nicácio”, escreveu um.

Os usuários da rede social também estão repercutindo uma fala dele com Marília Miranda, sua dupla na primeira semana.

Em conversa com a sister, ele afirmou que as plaquinhas negativas no Jogo da Discórdia recebidas pela dupla, terça-feira (17), foram por conta do comportamento dela.

“Em tão pouco tempo de BBB consegui pegar um ranço no Fred Nicácio. Ele foi muito desnecessário com a Marília”, escreveu outro.