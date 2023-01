Boninho dá bronca por uso excessivo de cigarro no BBB 23: 'estão fumando muito'

O diretor do Big Brother Brasil 23, Boninho, deixou um recado para os brothers fumantes da casa mais vigiada do país na tarde desta quinta-feira (19). "A gente vai reorganizar, pois vocês estão fumando muito", alertou, declarando ser proibido entrar na área interna com cigarro, mesmo apagado.

Boninho Diretor do BBB 23 "Atenção senhores, nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então a gente vai reorganizar pois vocês estão fumando muito. Fica proibido entrar em casa com cigarro, mesmo apagado. Fica proibido usar cigarro na orelha, pois orelhas não fumam"

Além disso, acrescentou: "quando vocês estiverem fumando, é do lado de fora como sempre e, por favor, devolvam as caixinhas, que facilitam a vida de vocês. O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar".

Dentre alguns fumantes da casa, tem MC Guimê, Bruna e Gabriel (casa de vidro).

1ª festa do BBB 23

Na quarta-feira (18), ocorreu a primeira festa do BBB 23. O evento foi marcado pela troca de beijos entre os brothers: Key Alves e Gustavo protagonizaram o primeiro da temporada. Estimulada pelos outros participantes, a dupla inicialmente trocou um selinho.

Após os colegas reclamarem da intensidade, eles trocaram um beijo mais demorado, comemorado pelos demais. Em seguida, Key confidenciou a Gabriel Santana que sentiu medo e por isso demorou a se entregar para o companheiro de confinamento.

O médico Fred Nicácio e o antigo intérprete do personagem Mosca foram outros que trocaram um beijo na festa. O profissional da saúde é casado, mas vive um relacionamento aberto — ou seja, uma relação não-monogâmica em que ele e o parceiro podem se envolver com outras pessoas.

Gabriel, participante da Casa de Vidro também escolhido para entrar no reality show, elegeu a atriz Bruna Griphao como alvo na primeira festa do BBB 23. Inicialmente, a atriz dispensou o rapaz, chegando a empurrá-lo após ele tentar beijá-la. Ela até explicou que não queria se envolver com ele por que isso poderia interferir na estratégia dela.

No entanto, o brother continuou investindo em Griphao, que acabou cedendo e o beijando. Logo em seguida, os dois conversaram sobre o ocorrido e Gabriel prometeu que não deixará a relação interferir no jogo.