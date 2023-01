Anitta comenta sobre Gabriel, do BBB 23: ‘Conheço menos do que imaginam’

Gabriel Tavares, participante do BBB 23, apesar de não ser famoso, confirmou que já se envolveu com Anitta. Os dois, inclusive, têm um vídeo juntos que viralizou quando ele entrou na Casa de Vidro. Atração da primeira festa do reality show, quarta-feira (18), a cantora falou sobre o participante: “Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, disse ela, em entrevista ao Gshow.

Anitta também tem relação de amizade com outros participantes da casa. “Dos participantes, quem eu tenho mais intimidade na casa é a Bruna Griphao. Também conheço o Fred e o Guimê”, disse, se referindo aos participantes do Camarote. Gabriel, por sinal, ficou com Bruna Griphao na primeira festa.

Como já sabia que se apresentaria no reality show, a artista contou que não assistiu aos primeiros dias do programa. “Preferi esperar para assistir para não chegar na casa com nenhuma opinião. Não sei muito bem o que está rolando, mas vou ver amanhã”.