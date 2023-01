Fred Nicácio chama Gil do Vigor de 'bicha caricata' e ex-BBB rebate

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 23, realizada nessa quinta-feira (19), consagrou Bruna Griphao e Larissa Santos vencedoras e gerou, em toda a casa, conversas sobre o paredão. Com medo de ir para a disputa, Fred Nicácio desabafou com outros integrantes da xepa. Em um comentário sobre o brother Bruno Gaga, o médico o comparou a Gil do Vigor, ao dizer que os dois são “bicha caricata”.

"Gaga é uma pessoa muito extrovertida, bricalhona […] O povo lá fora gosta disso, ele volta", disse Cezar Black. E o médico respondeu: "Perfil de Gil do Vigor, o povo gosta. É a bicha caricata, é engraçada, é o entretenimento. Infelizmente é isso".

O economista pernambucano, participante do BBB 21, assistiu à cena e se manifestou no Twitter. “Me resumir a uma ‘bicha caricata’ meu *****. É cada uma que dá duas”. E foi aos stories do Instagram comentar a fala de Nicácio.

Assista à resposta de Gil do Vigor:

No desabafo sobre o que ouviu, Gil defendeu que foi querido no reality por diversas qualidades. “O público gosta de pessoas, de seres humanos. De pessoas que são verdadeiras, sinceras, que se jogam e que se entregam”, afirmou o pernambucano.

Gil listou ainda qualidades que o público costuma destacar na personalidade dele: “Graças a Deus me falam muito que gostaram de mim por eu ser sincero, honesto, por ser da cachorrada, por ser acadêmico, um pesquisador. Por eu ser um religioso, por ter sido missionário”, listou.