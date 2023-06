Taylor Swift anuncia nova data extra de show no Brasil

A cantora Taylor Swift anunciou, nesta quinta-feira (22), mais um show extra no Rio de Janeiro. A nova apresentação ocorrerá no dia 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos, e deve ser o primeiro show da artista no Brasil.

Na primeira divulgação, a capital do Rio contava apenas com a apresentação do dia 18 de novembro. No dia 12 deste mês, o site oficial da venda de ingressos informou abertura de sessão extra para o dia 19 de novembro.

A pré-venda já ocorre no dia 26, enquanto a do público geral para este dia começa no dia 28 de junho, a partir das 10h.

Essa será a primeira vez da Taylor em turnê no Brasil. As apresentações vão contar com a presença de Sabrina Carpenter como convidada especial.

Shows da Taylor

Os shows da "The Eras Tour" acontecerão no Rio de Janeiro e em São Paulo, nas seguintes datas:

Rio de Janeiro: 17, 18 e 19 de novembro

17, 18 e 19 de novembro São Paulo: 24, 25 e 26 de novembro

Fila de vendas online com dois milhões de pessoas

No dia 12 de junho, a fila virtual para a compra de ingressos do show da cantora em São Paulo chegou a 1,6 milhão de pessoas por volta das 10h. No Rio de Janeiro, a fila alcançou mais de 700 mil pessoas.

Os bilhetes se esgotaram em pouco mais de uma hora. Esses números dizem respeito à quantidade de dispositivos conectados ao site de compra de ingressos. Uma mesma pessoa pode estar usando mais de um aparelho ao mesmo tempo, como o computador e o celular.