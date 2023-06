Entenda confusão envolvendo fãs de Taylor Swift e cambistas na compra de ingressos para shows

Os fãs da cantora Taylor Swift chamaram uma guarnição da Polícia Militar, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (12), após entrarem em disputa com cambistas por ingressos para a turnê "The Eras Tour". Conforme relatos das redes sociais, os jovens receberam até ameaças de mortes. A venda geral dos ingressos iniciou às 10h. Fãs da cantora estadunidense estão acampados no entorno do Allianz Parque.

Com a chegada dos agentes, os vendedores ilegais se evadiram do local, ainda durante a madrugada. Contudo, conforme o Estadão, eles já teriam retornado na manhã.

De acordo com os relatos, os cambistas se enfiaram entre os três conjuntos de gradis instalados no local para a compra dos ingressos. O estudante de enfermagem Luis Felipe Pires contou que as ameaças partiam de grupos deles.

"Eles vinham até a fila, falavam que queriam passar na frente e diziam que se a gente não deixasse hoje seria o último dia de nossas vidas", contou.

Um homem chegou a se passar por cadeirante para obter espaço na fila preferencial. Pelo menos, três viaturas da Polícia estão nas proximidades do estádio.

A cantora fará cinco shows no Brasil, conforme anunciou a T4F. Serão dois shows no Rio de Janeiro e três em São Paulo, todos em novembro.

O que é cambista?

A prática é considerada ilegal no Brasil. Segundo o artigo 41-G da Lei n.° 10.671/2003, do Estatuto do Torcedor, "fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete".

O cambista consiste em vender ingressos acima do preço oficial, fora da bilheteria, para gerar lucro em cima.