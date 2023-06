Shows extras de Taylor Swift no Brasil são anunciados; veja datas

Os fãs da cantora Taylor Swift podem comemorar o anúncio de mais shows da americana no Brasil. O site oficial da venda de ingressos, aberta para o público geral nesta segunda-feira (12), informou as sessões extras das apresentações da artista.

Inicialmente, a cantora iria fazer uma única apresentação no Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro. Agora, ela fará uma segunda apresentação no dia 19.

Os fãs paulistas também foram agraciados com mais uma sessão. Além dos dias 25 e 26 de novembro, o público pode comprar ingressos para o dia 24.

Veja novas datas:

"Taylor Swift | The Eras Tour está chegando ao Rio de Janeiro por DUAS noites, dia 18 de novembro e um SHOW EXTRA dia 19 de novembro, e São Paulo por TRÊS noites, dias 25 e 26 de novembro e um SHOW EXTRA dia 24 de novembro, todos com Sabrina Carpenter como convidada especial!", confirmou a produtora brasileira TF4, responsável pelo evento.

Fila de vendas online com dois milhões de pessoas

A fila virtual para a compra de ingressos do show da cantora Taylor Swift em São Paulo chegou a 1,6 milhão de pessoas por volta das 10h desta segunda. No Rio de Janeiro, a fila alcançou mais de 700 mil pessoas.

Os bilhetes se esgotaram em pouco mais de uma hora. Esses números dizem respeito à quantidade de dispositivos conectados ao site de compra de ingressos. Uma mesma pessoa pode estar usando mais de um aparelho ao mesmo tempo, como o computador e o celular.