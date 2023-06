Fila de ingressos para show de Taylor Swift tem questionário para diferenciar fãs de cambistas

Funcionários da empresa responsável pela venda de ingressos da cantora Taylor Swift, no Brasil, organizaram uma operação contra cambistas, nesta quinta-feira (22), em São Paulo.

Conforme o jornal O Globo, para garantir a segurança de venda nas bilheterias físicas, organizadores fizeram uma reunião com órgãos públicos, como a Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, em São Paulo.

"Os agentes questionam se a pessoa é fã de verdade e fazem perguntas sobre a cantora que só quem é fã de verdade saberia", explicou Nathalia Alvarenga, de 19 anos. “Parece uma chamada oral, eles fazem as perguntas, perguntam o setlist do show e pedem para ver playlist no celular”, citou a jovem.

Ainda conforme O Globo, uma equipe quis apurar quais métodos eram adotados e sobre como eram feitos os questionamentos, mas não obteve respostas, pois funcionários não querem "dar brecha para os cambistas descobrirem as respostas".

Fãs versus cambistas

Os fãs da cantora Taylor Swift chamaram uma guarnição da Polícia Militar, em São Paulo, na madrugada do dia 12 deste mês, após entrarem em disputa com cambistas por ingressos para a turnê "The Eras Tour". Conforme relatos das redes sociais, os jovens receberam até ameaças de mortes. Fãs da cantora estavam acampados no entorno do Allianz Parque.

Com a chegada dos agentes, os vendedores ilegais se evadiram do local, ainda durante a madrugada. Contudo, conforme o Estadão, eles já teriam retornado na manhã.

De acordo com relatos, os cambistas se enfiaram entre os três conjuntos de gradis instalados no local para a compra dos ingressos. Um homem chegou a se passar por cadeirante para obter espaço na fila preferencial.

A cantora fará cinco shows no Brasil, conforme anunciou a T4F. Serão dois shows no Rio de Janeiro e três em São Paulo, todos em novembro.