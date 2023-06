Taylor Swift: Procon-RJ notifica empresa responsável por ingressos para shows no Brasil

A promotoria do consumidor do Rio de Janeiro notificou, nessa terça-feira (13), a empresa Tickets For Fun (T4F), organizadora do show da cantora norte-americana Taylor Swift. Investigação foi aberta após recebimentos de denúncias de consumidores.

Os fãs da cantora alegam que revendedores não autorizados - cambistas - compraram grande quantidade de ingressos, impossibilitando a venda para os demais consumidores.

Taylor Swift tem shows marcados para 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro e 24, 25 e 26 do mesmo mês em São Paulo.

O site da T4F informava que para realizar a compra dos ingressos, os consumidores poderiam se dirigir aos pontos físicos de venda, ou através do site da organizadora, mas os ingressos se esgotaram rapidamente. Ainda há relatos que estes ingressos estariam sendo revendidos em sites não oficiais por valores muito acima do praticado inicialmente.

Ao notificar a empresa, o Procon-RJ quer saber que maneira se deu a organização das filas virtuais, a limitação do número de ingressos comprados por pessoa, além das medidas adotadas a fim de para impedir que os ingressos sejam comprados para revenda.

Explicações

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, disse que busca entender as medidas tomadas pela empresa para que os ingressos não sejam monopolizados por cambistas. “[Os revendedores não autorizados] não garantem qualquer segurança ao consumidor, além de revenderem por preços exorbitantes. Caso alguma irregularidade seja comprovada, abriremos processo administrativo”.

A Tickets For Fun terá até 10 dias para apresentar explicações ao Procon. Caso tenham ocorrido violações ao direito do consumidor, será aberto um processo administrativo que poderá resultar na aplicação de multa que pode chegar a R$ 13 milhões.

Inicialmente, o show de Taylor Swift seria realizado apenas no dia 18 de novembro no Rio de Janeiro e nos dias 25 e 26 em São Paulo. Os problemas ocorridos e a grande procura por ingressos levaram a organizadora do evento a colocar espetáculos extras. O Estádio do Engenhão terá também a apresentação de Taylor no dia 19 de novembro. Em São Paulo, o show no Alianz Parque terá um dia extra, no dia 24.

O que é cambista?

A prática é considerada ilegal no Brasil. Segundo o artigo 41-G da Lei n.° 10.671/2003, do Estatuto do Torcedor, "fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete".

O cambista consiste em vender ingressos acima do preço oficial, fora da bilheteria, para gerar lucro em cima.