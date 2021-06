Taylor Swift anuncia data de lançamento da regravação do álbum 'Red'

A cantora Taylor Swift anunciou nas redes sociais que a versão regravada de seu quarto álbum de estúdio, "Red (Taylor's Version)", será lançada em 19 de novembro. O trabalho contará com 30 canções, incluindo uma faixa com duração de dez minutos, que os fãs acreditam se tratar da lendária versão estendida de "All Too Well".

"Sempre disse que o mundo é um lugar diferente para quem está com o coração partido. Ele se move em um eixo distinto, em uma velocidade diferente. O tempo salta para trás e para a frente fugazmente. O coração partido pode passar por milhares de microemoções por dia tentando descobrir como passar por isso sem pegar o telefone para ouvir aquela velha voz familiar ", iniciou Swift na mensagem compartilhada em seu perfil no Instagram.

"Na terra do coração partido, momentos de força, independência e rebelião despreocupada são intrinsecamente entrelaçados com tristeza, vulnerabilidade paralisante e desesperança. Imaginar seu futuro pode sempre levá-lo a um desvio de volta ao passado. E tudo isso para dizer que o próximo álbum que estarei lançando é a minha versão do 'Red', anunciou a artista.

Em seguida, Swift comparou o álbum que será regravado a uma pessoa com o coração partido, "um mosaico fragmentado de sentimentos que de alguma forma todos se encaixaram no final. Feliz, livre, confuso, solitário, devastado, eufórico, selvagem e torturado por memórias do passado". Ela contou ter testado novos sons e colaboradores para a versão que será lançada.

"Não tenho certeza se foi derramar meus pensamentos neste álbum, ouvir milhares de suas vozes cantando as letras de volta para mim em solidariedade apaixonada, ou se foi simplesmente o tempo, mas algo foi curado ao longo do caminho", confidenciou a cantora.

"Às vezes você precisa conversar sobre isso (indefinidamente) para que realmente... acabe. Como seu amigo que liga para você no meio da noite falando sem parar sobre o ex dele, eu simplesmente não conseguia parar de escrever. Esta será a primeira vez que você ouvirá todas as 30 músicas que deveriam ir para o 'Red'", concluiu Swift, contando sobre a música com dez minutos de duração.

Este não será o primeiro álbum regravado pela artista. A cantora americana anunciou em fevereiro que lançaria uma nova versão de seu segundo álbum "Fearless" em abril, cumprindo assim sua promessa de gravar seus primeiros seis álbuns novamente para ter o controle de direitos autorais.

"A maneira que eu escolhi fazer isso, espero que ajude a esclarecer de onde eu venho," explicou Swift em comunicado publicado nas redes sociais à época. "Esse processo foi mais satisfatório e emocional do que eu poderia ter imaginado e me convenceu ainda mais a regravar todas as minhas músicas."