Suspeito de estuprar e matar homem de 50 anos no Ceará é preso em Pernambuco

Um homem de 29 anos foi preso no Estado de Pernambuco pela suspeita de participar de um estupro que levou à morte de um homem de 50 anos, no Município de Jardim, no Interior do Ceará. O crime aconteceu no último dia 28 de abril.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro qualificado pelo resultado morte contra Cícero Bernardo Matias, qur foi localizado na cidade de São João de Belmonte (PE).

Polícia Civil do Ceará Em nota Os trabalhos investigativos tiveram início no último dia 28 de abril, quando a vítima foi localizada despida em via pública. O homem foi socorrido, mas após dias de internação devido às lesões causadas pelo crime sexual, ele não resistiu aos ferimentos e morreu."

Os investigadores da Polícia Civil identificaram Cícero Bernardo - que até então não possuía antecedentes criminais - como um dos autores do crime. As apurações apontam que o suspeito fugiu para Pernambuco para se esconder dos policiais.

O suspeito já foi transferido para o Ceará, onde se encontra em uma unidade prisional. As investigações seguem no intuito de identificar outros autores do estupro e de elucidar o caso, segundo a PC-CE.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que ajudem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o telefone (88) 3555-1959, da Delegacia Municipal de Jardim. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Instituição.