Montagem de duas fotos lado a lado. À esquerda, policiais militares estão em frente a um ônibus coletivo, ao lado de dois homens caídos no chão, próximos a uma motocicleta, após confronto no bairro Mondubim, em Fortaleza. À direita, um homem aparece morto dentro de uma vala de obra em via pública, cercada por fitas de isolamento.

Segurança

Dupla mata homem e colide em ônibus ao tentar fugir em Fortaleza

O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego

Redação 02 de Outubro de 2025
Dezenas de torcedores do Fortaleza e Ceará em luta corporal nas ruas de Fortaleza

Segurança

Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam em ruas de Fortaleza antes do Clássico pelo Brasileirão

Eles aparecem em lutas e jogando pedras em confrontos nas vias públicas. A Polícia Militar foi acionada para uma das ocorrências

Redação 13 de Julho de 2025
Foto que contém telhado danificado pertencente ao Cuca Mondubim. Estrutura está caindo

Ceará

Após chuvas, telhado do Cuca Mondubim é danificado; Sejuv inicia reparos

Estrutura teve parte do acesso bloqueado por questões de segurança

Redação 17 de Maio de 2025
Foto de policial militar ao lado dos corpos de dois homens encontrados mortos no bairro Mondubim, em Fortaleza

Segurança

Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros em imóvel abandonado, em Fortaleza

As vítimas ainda não foram identificadas formalmente, mas a Polícia Civil já investiga o crime

Redação 22 de Janeiro de 2025
estelionato

Segurança

Homem suspeito de receptar material de construção no valor de R$ 80 mil é preso em Fortaleza

A Polícia Civil chegou até o local após tomar conhecimento de que o material seria fruto de estelionato

Redação 21 de Setembro de 2024
Homens dispararam diversas vezes contra veículo

Segurança

Casal é morto a tiros em saída de condomínio no bairro Mondubim, em Fortaleza

Dezenas de disparos foram efetuados por grupo criminoso

Redação 27 de Agosto de 2024
Print de vídeo de tiroteiro de lanchonete no Mondubim

Segurança

Duas pessoas são mortas em tiroteio registrado em pizzaria do bairro Mondubim, em Fortaleza

A ação criminosa iniciou por volta de 21h de ontem; outras seis pessoas foram mortas na capital e na Região Metropolitana entre sexta e sábado

Beatriz Irineu 22 de Junho de 2024
celulares apreendidos PMCE

Segurança

PM recupera 13 celulares roubados em ônibus e prende suspeito em centro espírita no Mondubim

Homem roubou aparelhos no coletivo e se escondeu nas dependências de um centro espírita

Redação 25 de Agosto de 2023
Moradores precisam tirar água de casas com baldes

Ceará

Canal transborda e água invade casas no bairro Mondubim, em Fortaleza

Vários pontos da Cidade apresentaram alagamentos na manhã desta segunda-feira (29)

Redação 29 de Março de 2023
Casamento sofre 'apagão' em Fortaleza

Ceará

Igreja tem 'apagão' e casamento é iluminado por celulares e faróis de carro em Fortaleza

Convidados ajudaram os noivos para que a cerimônia acontecesse

Raísa Azevedo 14 de Outubro de 2022
