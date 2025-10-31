O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego
Eles aparecem em lutas e jogando pedras em confrontos nas vias públicas. A Polícia Militar foi acionada para uma das ocorrências
Estrutura teve parte do acesso bloqueado por questões de segurança
As vítimas ainda não foram identificadas formalmente, mas a Polícia Civil já investiga o crime
A Polícia Civil chegou até o local após tomar conhecimento de que o material seria fruto de estelionato
Dezenas de disparos foram efetuados por grupo criminoso
A ação criminosa iniciou por volta de 21h de ontem; outras seis pessoas foram mortas na capital e na Região Metropolitana entre sexta e sábado
Homem roubou aparelhos no coletivo e se escondeu nas dependências de um centro espírita
Vários pontos da Cidade apresentaram alagamentos na manhã desta segunda-feira (29)
Convidados ajudaram os noivos para que a cerimônia acontecesse